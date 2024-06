Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Sonsbeck (ots)

Montag, 10.06.2024, 22:56 Uhr - Am späten Montagabend wurden die drei Einheiten der Feuerwehr Sonsbeck, die Drehleiter der Feuerwehr Xanten, der Rettungsdienst sowie die Polizei mit dem Stichwort "BMA 4" alarmiert.

Der von der automatischen Brandmeldeanlage angezeigte Bereich einer Jugendbildungsstätte am Dassendaler Weg in Labbeck wurde von einem Trupp ohne Feststellungen kontrolliert. Der Bereitstellungsraum für die angerückten Einsatzkräfte konnte nach kurzer Zeit aufgelöst und das Objekt anschließend an den Betreiber übergeben werden.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr für ca. 30 Minuten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell