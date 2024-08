Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Exhibitionistische Handlung vor einem Kind

Am Donnerstag, 15. August 2024, gegen 16.30 Uhr, kam es in einem Discountgeschäft-Geschäft in der Emsteker Straße zu einer Exhibitionistische Handlung vor einem 13-jährigen Kind. Der unbekannte Mann wurde durch das Kind sowie einen Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schwarze kurze Hose sowie ein schwarzes schlichtes T-Shirt, kurze dunkelblonde Haare. Seine Statur soll etwas dicklich gewesen sein. Außerdem soll einen kurzen Bart getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - E-Scooter entwendet

Am Donnerstag, 15. August 2024, zwischen 17.10 Uhr und 18.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke Segway E2 aus einer Umkleidekabine eines Fußballvereins in der Westerlandstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Am Donnerstag, 15. August 2024, zwischen 17.40 Uhr und 18.50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Versicherungskennzeichen eines E-Scooters, welches vor dem Schwimmbad in der Hagenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Urkundenfälschung/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 15. August 2024, gegen 15.00 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der B72 aus Garrel kommend in Richtung Cloppenburg. Bei einer Kontrolle versuchte der 38-jähriger Autofahrer aus Garrel die Polizeibeamten mit einem gefälschten Führerschein zu täuschen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emstek - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 15. August 2024, gegen 14.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einer Softairwaffe ein Bürofenster eines Gebäudes in der Clemens-August-Straße. Es könnte sich bei der Person um einen Jugendlichen gehandelt haben. Er soll ein dickliches Gesicht gehabt haben und ein schwarzes T-Shirt und eine kurze braungrüne Hose getragen haben. Er war etwa 160cm groß. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. August 2024, zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Parkvorgang mit einem Fahrzeug einen Mercedes A180, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Auf dem Hook stand. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 044711860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 15. August 2024, um 12.51, befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg die Kösliner Straße in Richtung Bührener Kirchweg, um hier links abzubiegen. An der Einmündung kam er zum Stehen und sah sich nach rechts um und fuhr an. Die 15-jährige Fahrerin eines E-Scooters fuhr zu dieser Zeit auf dem Bührener Kirchweg in Richtung Resthauser Straße. An der Einmündung kam es zur Kollision mit dem bevorrechtigten 58-jährigen Autofahrer. Die E-Scooter-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. August 2024, um 22.05 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Vrees mit einem BMW 3er auf der Sevelter Straße in Richtung Sevelten. Hinter ihm fuhr ein unbekannter Radfahrer. Im Kreuzungsbereich zur Fritz-Reuter-Straße wollte der Autofahrer nach rechts abbiegen. Da er den Radfahrer passieren lassen wollte, hielt er an. Daraufhin fuhr der Radfahrer ihm hinten auf und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

