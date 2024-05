Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Saarbrücker ZOLL zieht Bilanz für 2023; Steuereinnahmen auf konstant hohem Niveau

Mehr als 48.000 Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit sorgen mit der Abfertigung von Waren aus der ganzen Welt dafür, dass der Warenverkehr reibungslos funktioniert. Gleichzeitig bekämpft der ZOLL organisierte Kriminalität und Geldwäsche. Der ZOLL schafft faire Wettbewerbsbedingungen für die Wirtschaft und schützt zugleich die Verbraucherinnen und Verbraucher, z.B. vor verbotenen Waren, wie Produktfälschungen oder Betäubungsmitteln. Somit ist der ZOLL ein wichtiger Dienstleister für die Menschen und Unternehmen in Deutschland. Durch eine gleichmäßige und gerechte Abgabenerhebung trägt der ZOLL außerdem einen wesentlichen Beitrag zum Bundeshaushalt bei und unterstützt die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens.

Mit seiner digitalen Risikoanalyse gewährleistet der ZOLL trotz sich ständig verändernder Warenströme in den letzten Jahren die Aufgabenerledigung zum Schutz der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger - ein unerlässlicher Beitrag für die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Der Bundesfinanzminister Christian Lindner, bescheinigte dem deutschen ZOLL bei der Veröffentlichung der ZOLL-Jahresbilanz in Frankfurt am Main, dass er in schwierigen Zeiten ein "leistungsfähiges Team" ist, auf das sich die Wirtschaft und die Menschen im Land verlassen können.

Jahresbilanz des Hauptzollamts Saarbrücken 2023

Im vergangenen Jahr nahm das Hauptzollamt Saarbrücken über 1,2 Milliarden Euro ein. Der größte Anteil davon entfiel mit über 445 Millionen Euro auf die Einfuhrumsatzsteuer, gefolgt von den Verbrauchssteuern in Höhe von 380 Millionen Euro. Damit folgt das Hauptzollamt Saarbrücken dem bundesweit steigenden Trend.

Der ZOLL hat auch im Jahr 2023 seinen Teil dazu beigetragen, dass der Warenverkehr reibungslos fließt. Insgesamt wurden knapp 1,6 Millionen Positionen zur Einfuhr und über 15 Millionen Positionen zur Ausfuhr im Saarland und südlichen Rheinland-Pfalz abgefertigt.

"Mit dem Ergebnis, das wir im Jahr 2023 erzielen konnten, bin ich sehr zufrieden", so Anja Ball, Leiterin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Diese Erfolge zeigen mit welchem beeindruckenden Engagement sich die derzeit gut 650 Kollegen und Kolleginnen an den Standorten des Hauptzollamtes Saarbrücken im vergangenen Jahr für die effiziente und gewissenhafte Aufgabenerledigung eingesetzt haben."

Die bundesweite Zolljahresstatistik können Sie unter folgendem Link einsehen: https://www.zoll.de/DE/Presse/Zolljahresstatistik_2023/zolljahresstatistik_2023_node.html .

Karrierechancen beim ZOLL

Obwohl der ZOLL einer der größten Arbeitgeber des Bundes ist, sind die verschiedenen Aufgaben des Zolls selten in ihrer ganzen Vielfalt bekannt. Ausbildungsplatzsuchende oder Interessenten für ein duales Studium sind beim Hauptzollamt Saarbrücken herzlich willkommen. Schon während der Ausbildungszeit warten spannende Perspektiven, sowohl im Innen- als auch Außendienst, auf die potentiellen Kolleginnen und Kollegen von morgen. Das Hauptzollamt Saarbrücken bildet aus und sucht auch in den kommenden Jahren Nachwuchskräfte. Aktuell befinden sich insgesamt 132 Nachwuchskräfte in einer zweijährigen Ausbildung oder einem dreijährigen dualen Studium.

"Mit unserem vielseitigen Aufgabenportfolio bieten wir beste Karrierechancen und einen abwechslungsreichen Job für junge Menschen. Eine solide Ausbildung oder ein fundiertes duales Studium, flexible und mobile Arbeitsmodelle, eine sichere Bezahlung sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen den potentiellen Zöllnerinnen und Zöllnern von morgen sich bei einer attraktiven Bundesbehörde einzubringen", so Dominik Brach, Pressesprecher des Hauptzollamts Saarbrücken.

Hinweis

Für den Ausbildungs- und Studienbeginn zum 1. September 2025 werden noch Bewerberinnen und Bewerber gesucht. Interessierte können sich noch bis zum 15.10.2024 direkt beim Hauptzollamt Saarbrücken bewerben oder sich auch auf der Karriereseite des Zolls (www.zoll-karriere.de) informieren.

Kontaktdaten für Interessierte:

Telefon: 0681 8308-0414 (Zollausbildung) E-Mail: bewerbung.hza-saarbruecken@zoll.bund.de

