Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Exhibitionistische Handlung

Am Mittwoch, 14. August 2024, gegen 15.15 Uhr, kam es im Bereich des sog. Mutwegs im Dinklager Burgwald zu einer Exhibitionistischen Handlung durch eine unbekannte, männliche Person. Die 61-jährige Zeugin konnte die männliche Person u.a. wie folgt beschreiben: ca. 16-18 Jahre alt mit dunklen, welligen Haaren. Er trug ein helles T-Shirt sowie eine dunkle, kurze Jogginghose und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Vechta - E-Scooter entwendet

Am Donnerstag, 15. August 2024, gegen 13.50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter, welcher verschlossen an einem Fahrradständer eines Drogeriemarktes in der Großen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14. August 2024, 21.00 Uhr und Donnerstag, 15. August 2024, 10.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen VW Golf, welcher im Heckenweg auf einem Parkplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Steinfeld - Widerstand nach Verkehrskontrolle

Am Freitag, 16. August 2024, gegen 00.45 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Handorfer Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hierbei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. In der Atemluft war deutlich Alkoholgeruch wahrnehmbar. Im Laufe der weiteren Kontrolle zeigte er sich uneinsichtig und unkooperativ und wurde zunehmend aggressiver, was das Anlegen von Handfesseln erforderlich machte. Hierbei sperrte er sich aktiv und traten in Richtung der Beamten, ohne die zu treffen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 15. August 2024, um 4.15 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Lieferwagenfahrer aus Herford auf der Osnabrücker Straße und kam aufgrund von Wildwechsel bei einem Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn ab. Der Transporter kam auf dem Kreisverkehr zum Stehen. Es entstand Sachschaden und der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. August 2024 zwischen 9.30 Uhr und 9.55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen Kia Sorento, welcher auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Oldenburger Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Donnerstag, 15. August 2024, um 11.18 Uhr, befuhr ein 76-jähriher Mann aus Goldenstedt mit seinem Pedelec die Hauptstraße. Hier stürzte der 76-jährige Fahrer alleinbeteiligt. Er wurde dabei schwer verletzt und mit meinem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 15. August 2024, gegen 18.16 Uhr wollte eine 61-jährige Autofahrerin aus Barnstorf die Sprengepielstraße nach links auf die Kolpingstraße verlassen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, welcher die Kolpingstraße überquerte. Der 24-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 16. August 2024, gegen 03:15 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Eggermühlen mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Große Straße. An der dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Vechta, welcher sich auf der vorfahrtberechtigten Straße befand. Durch den Zusammenstoß wurde der 49-jährige Beifahrer der 20-Jährigen leicht verletzt. Die 20-Jährige erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von rund 14.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell