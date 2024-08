Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 16.-17.08.2024

Garrel - Sachbeschädigung

In der Nacht vom 09. auf den 10. August beschädigten unbekannte Täter ein Bushäuschen und eine Laterne am Busbahnhof hinter der Turnhalle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei Garrel bittet Zeugen, sich unter Telefon 04474/939420 zu melden.

Essen - Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 01:20 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Täter zwei auf dem Parkplatz an der Cloppenburger Straße 2 abgestellte PKW sowie die Reklametafel eines Verbrauchermarktes. Insgesamt wurde ein Schaden von ca. 750 Euro verursacht. Die Polizei Essen bittet Zeugen, sich unter Telefon 05434/924700 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 13:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern auf dem Thomas-Mann-Ring in Cloppenburg. Eine 62-Jährige aus Cloppenburg befuhr die Hermann-Hesse-Straße und missachtete die Vorfahrt eines auf dem Thomas-Mann-Ring fahrenden 2-jährigen Kindes aus Cloppenburg. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein weiterer Unfall. Eine 18-jährige Cloppenburgerin befuhr mit ihrem VW Golf die Straße Zur Basilika und beabsichtigte nach links auf die B213 aufzubiegen. Dabei übersah sie den Renault Kadjar eines 28-jährigen Emstekers, welcher die B213 in Richtung Cloppenburg befuhr. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wobei beide PKW stark wurden. Der Schaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Beide Beteiligten wurden verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B72 im Bereich Varrelbusch. Ein 25-Jähriger aus Bösel wollte mit einem Seat Leon von der Molberger Straße nach links in Richtung Friesoythe auf die B72 aufbiegen, übersah dabei jedoch einen aus Friesoythe kommenden 45-Jährigen Osnabrücker, welcher mit einem MAN LKW die B72 befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 22:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Molberger Straße in Schmertheim. Ein 22-Jähriger aus Werlte befuhr mit seinem Opel Astra die Molberger Straße in Richtung Cloppenburg. Im Bereich einer Kurve geriet er in den Gegenverkehr. Dies erkannte der ihm entgegenkommende 43-jährige Fahrer eines VW ID4 aus Molbergen und wich aus. Dennoch kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden an den PKW wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

