Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fahrradcomputer gestohlen

In der Osterstraße in Norden ist am Dienstag der Fahrradcomputer eines E-Bikes gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Diebstahl aus Gemeindehaus

Unbekannte sind in ein Gemeindehaus in der Osterstraße in Norden eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 8.35 Uhr, gewaltsam Zugang zum rückwärtigen Bereich des Gemeindehauses und beschädigten eine Scheibe. Sie stiegen in das Gebäude ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

