Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung über schweren Verkehrsunfall zwischen Zug und Rollerfahrer

Burgbrohl (ots)

Am 30.07.2024, gegen 12:00 Uhr, wurde ein 62 jähriger männlicher Rollerfahrer an dem mit Andreaskreuz und Lichtzeichenanlage beschilderten Bahnübergang in Burgbrohl von einem Zug erfasst. Trotz eingeleiteter Reanimation durch den Rettungsdienst und den eingeflogenen Notarzt verstarb der Rollerfahrer an seinen schweren Verletzungen. Die Bergung des Fahrzeugführers und Absperrung des Unfallortes wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Burgbrohl durchgeführt. Die Polizei Remagen hat in die Ermittlungen zur Unfallursache einen Gutachter und das spezialisierte Unfallteam des Polizeipräsidium Koblenz mit eingebunden. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern derzeit noch an.

