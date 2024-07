Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Freitag, dem 26.07.2024, kam es gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrradfahrern in der Lindenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf Höhe der Fachklinik Kurköln. Neben der bekannten 65-jährigen Fahrradfahrerin, die bei dem Unfall stürzte und sich verletzte, war ein bisher unbekannter Jugendlicher an dem Unfall beteiligt. Vermutlich noch unter dem Eindruck des Geschehens stehend wurde es versäumt die Personalien auszutauschen. Der bisher unbekannte Fahrradfahrer, gegen den ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der 02641/9740 zu melden. Er war in Begleitung eines Freundes mit rotem Helm auf einem Fatbike. Auch werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können.

