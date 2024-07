POL-PDMY: Pressenachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 412

Mendig (ots) - Am 19.07.2024 kam es im Bereich Mendig, Wasserschöpp/Birkenweg zu einem Einbruch in ein unbewohntes Haus. Durch eine Zeugin wurde im Zeitraum 05.30 - 06.30 Uhr eine dunkel gekleidete, männliche Person gesichtet, die aus Richtung des unbewohnten Hauses kam und einen Karton mit sich trug. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang unter der Telefonnummer 02651-8010 um Hinweise zu dieser unbekannten männlichen ...

