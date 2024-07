Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Giftköder ausgelegt

Landkern (ots)

Am Freitag, dem 26.07.24, gegen 15.30 Uhr, wurde durch eine Hundehalterin im Bereich des Campingplatzes in Landkern ein Giftköder in Form einer Frikadelle aufgefunden. Da nicht auszuschließen ist, dass weitere Giftköder ausgelegt wurden, bittet die Polizei alle Hundehalter, ihre Hunde im weiteren Umfeld nur eng angeleint zu führen, um rechtzeitig eingreifen zu können, sollte ihr Hund einen entsprechenden Köder aufnehmen wollen. Hinweise bitte an die Polizei in Cochem, Tel. 02671/984-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell