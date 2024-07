Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am Freitag, dem 26.07.2024, kam es gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrradfahrern in der Lindenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf Höhe der Fachklinik Kurköln. Neben der bekannten 65-jährigen Fahrradfahrerin, die bei dem Unfall stürzte und sich verletzte, war ein bisher unbekannter Jugendlicher an dem Unfall beteiligt. Vermutlich noch unter dem Eindruck des ...

mehr