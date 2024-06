POL-PDKH: Aufmerksame Zeugen melden flüchtenden und alkoholisierten Unfallverursacher

Pfaffen-Schwabenheim (ots) - Am 05.06.2024 gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei Bad Kreuznach durch aufmerksame Zeugen ein betrunkener Radfahrer gemeldet. Dieser sei verunfallt und läge in der Alzeyer Straße in Pfaffen-Schwabenheim auf dem Boden. Die Streife konnte den 65-jährigen Mann aus Pfaffen-Schwabenheim antreffen. Dieser konnte nicht mehr laufen, was nicht an den geringfügigen Schürfwunden und Kratzern lag, die ...

