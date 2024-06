Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Aufmerksamer Zeuge meldet Schlangenlinien fahrenden Pkw

Bad Kreuznach, B41 (ots)

Am Sonntagmorgen, den 02.06.2024, meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 10:38 Uhr einen auf der B41 in unsicherer Weise fahrenden Pkw und entschied sich dazu, diesen zu verfolgen. Eine Streife konnte den Pkw schließlich in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer konnten sehr schnell Anzeichen für eine mögliche Alkoholisierung erlangt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 3,24 Promille. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

