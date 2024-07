POL-AUR: Wiesmoor - Polizeiliche Ermittlungen zum Brand in Autohaus beendet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wiesmoor - Polizeiliche Ermittlungen zum Brand in Autohaus beendet

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Brand eines Autohauses im Juni in Wiesmoor konnten in dieser Woche abgeschlossen werden.

Die Brandursachenermittlung war aufgrund der extremen Zerstörung des Gebäudes und der gesamten Werkstatt wesentlich erschwert. Zur Demontage musste unter anderem die technische Einsatzgruppe der Zentralen Polizeidirektion aus Oldenburg und Spezialgeräte eingesetzt werden.

Die Ermittlungen erbrachten keine Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt. Vielmehr ist von einem technischen Defekt, ausgehend im rechten Werkstattbereich, auszugehen. Diesbezüglich dauern die Untersuchungen der beauftragten Sachverständigenbüros noch an.

Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag, 18.06.2024, in Wiesmoor in einem Autohaus an der Hauptstraße ausgebrochen und hatte sich im Verlauf auch auf den Verkaufsraum ausgebreitet. Zahlreiche Fahrzeuge brannten vollständig aus. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Millionenbereich. Personen waren bei dem Brand nicht verletzt worden.

