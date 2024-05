Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision beim Abbiegen

Kaiserslautern (ots)

An der Ecke Pariser Straße/Am Belzappel sind am Montagnachmittag zwei Fahrzeuge kollidiert. Zu dem Unfall kam es gegen 14.30 Uhr, als eine Autofahrerin auf ihrem Weg stadtauswärts an der Ampel mit ihrem Nissan Qashqai nach links in die Straße "Am Belzappel" abbiegen wollte. Dabei missachtete die 25-Jährige die Vorfahrt des entgegenkommenden Suzuki Swift, der in der Pariser Straße stadteinwärts unterwegs war.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin gab den Verkehrsverstoß vor Ort nicht zu. Sie beschuldigte den 35-jährigen Suzuki-Fahrer, zu schnell gefahren zu sein. Zeugen, die helfen können, die Abläufe zu klären, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

