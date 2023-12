Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bedrohung in Linienbus

Landau (ots)

Am 03.12.2023 kam es gegen 18:30 Uhr in einem Linienbus zu einem Streitgespräch zwischen einem 30-jährigen Beschuldigten und einer 13-Jährigen, welche im Beisein ihrer 15-jähirgen Schwester war. Grund hierfür soll gewesen sein, dass sich die 13-Jährige in der Vergangenheit beim Einstiegen in den Bus vorgedrängelt haben soll. Dies nahm der 30-Jährige zum Anlass die 13-Jährige zu beleidigen. Diese zückte ihr Handy und wollte die Polizei verständigen. Der Beschuldigte versuchte dies durch Wegnahme des Handys zu unterbinden. Die 15-Jährige versuchte nun ihrer Schwester zu helfen. Der Beschuldigte schlug daraufhin der 15-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und zog sie an den Haaren. Hierbei hielt er ihr ein Messer vor das Gesicht und bedrohte sie. Der Beschuldigte konnte am Busbahnhof durch Kräfte der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung konnte das Messer sowie eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Diverse Strafverfahren gegen den Beschuldigten wurden eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde dem Beschuldigten die vorläufige Festnahme erklärt und dieser am nächsten Tag beim Amtsgericht Landau vorgeführt, wo durch den Richter Untersuchungshaft angeordnet wurde. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell