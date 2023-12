POL-PDLD: Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung vom 01.12.2023

Kandel (ots) - Am Sonntag zwischen 11.15h und 12.00h wurde auf der B9 Höhe Langenberg die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Frankreich kontrolliert. Bei 40 gemessenen Fahrzeugen waren acht zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 96 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein F. Herder, Pressestelle ...

