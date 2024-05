Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger versprechen horrende Gewinne

Kaiserslautern (ots)

Gerade wenn es um digitale Währungen geht, findet man im Internet jede Menge Angebote mit horrenden Gewinnversprechungen. Zumeist handelt es sich hierbei aber um Betrüger, die sich an dem privaten Vermögen ihrer Opfer bereichern wollen. So erging es auch einem 60-jährigen Stadtbewohner. Er investierte über eine Internetseite einen niedrigen dreistelligen Betrag in eine Kryptowährung. Schon nach kürzester Zeit zeigte sein Online-Konto bei dem Anbieter einen Zugewinn von mehr als 100.000 Euro an. Daraufhin wurde der Mann von dem Anbieter kontaktiert, dass nun Steuern in Höhe von fast 20.000 Euro fällig wären. Hierzu wurde auch direkt eine Bankverbindung mitgeteilt, auf die das Geld überwiesen werden sollte. Der 60-Jährigte folgte den Anweisungen. Nachdem er das Geld überwiesen hatte, hielt er Rücksprache mit seiner Bank, wodurch der Betrug aufflog und er Anzeige erstatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das sollten Sie wissen, wenn Sie Online-Trading nutzen:

- Ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz, sollten immer misstrauisch machen. - Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen. - Nutzen Sie dafür z. B. die Unternehmensdatenbank der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie notfalls bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist. - Geben Sie keine sensiblen Daten preis - wie Zugangsdaten zum Online-Banking oder zum Depot.

Befürchten Sie Opfer geworden zu sein? Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei! |kfa

