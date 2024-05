Polizei Hagen

POL-HA: 32-jährige Autofahrerin verliert Kontrolle über ihren Mercedes und kollidiert mit Laternenmast

Hagen-Mitte (ots)

Eine 32-jährige Autofahrerin wurde am Donnerstagmorgen (23.05.2024) bei einem Alleinunfall in der Innenstadt leicht verletz. Die Hagenerin bog, gegen 06.50 Uhr, mit ihrem Mercedes vom Bergischen Ring aus in die Wehringhauser Straße ab. Während des Abbiegevorgangs verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit einem Laternenmast auf dem Gehweg. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Mercedes wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell