Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Hagen-Emst (ots)

Ein bislang unbekannter Betrüger gab sich am Donnerstagnachmittag (23.05.2024) einem 90-jährigen Mann gegenüber am Telefon als Polizeibeamter aus und erbeutete einen fünfstelligen Geldbetrag. Der Täter rief, gegen 16.45 Uhr, bei dem Hagener an und sagte ihm, dass sein Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem zwei Personen verstorben seien. Sein Sohn sitze nun auf einer Polizeiwache und es müsse eine Kaution hinterlegt werden. Nach mehreren Telefonaten mit dem Betrüger steckte der 90-Jährige einen fünfstelligen Geldbetrag in einen Umschlag und übergab diesen an einen weiteren Unbekannten, der gegen 19.00 Uhr an seiner Wohnungstür auf Emst klingelte. Im Anschluss erkannte der 90-Jährige den Betrug und alarmierte die Polizei. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell