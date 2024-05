Polizei Hagen

POL-HA: Professionell agierende Ladendiebe festgenommen

Hagen-Eckesey (ots)

Drei Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren sind am Dienstagnachmittag (21.05.2024) wegen des Verdachts des Bandendiebstahls festgenommen worden. Gegen 14.45 Uhr fielen die Männer einem Ladendetektiv in einem Baumarkt in der Eckeseyer Straße dabei auf, wie diese abwechselnd das Geschäft verließen und wiederkamen. Offensichtlich verstauten sie gestohlene Ware in einem Auto, welches gegenüber des Baumarktes abgeparkt war. Alarmierte Polizeibeamte umstellten den Baumarkt und suchten zusammen mit dem Ladendetektiv die drei Männer. Diese konnten in dem Geschäft angetroffen und fixiert werden. Bei ihrer Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass zwei der Männer sogenannte Klauhosen (enganliegende Trägerhosen mit präparierten Löchern im Bauchbereich) trugen. Zudem trugen die mutmaßlichen Diebe Headsets, um über Mobiltelefone miteinander kommunizieren zu können. Bei der Durchsuchung des vor dem Baumarkt abgestellten PKW fanden die Beamten rund 20 Bau- und Elektrogeräte im Warenwert von zirka 5.000 Euro. Zudem konnten weitere "Klauhosen" und offensichtlich gestohlene Kleidungsstücke aufgefunden werden. Die drei sehr professionell vorgehenden Männer wurden festgenommen, da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen. Es handelt sich um reisende Täter aus Osteuropa. Sie wurden am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Der 22-jährige Täter ging im Anschluss in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei durchgeführt.(sch)

