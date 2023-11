POL-COE: Kreis Coesfeld, Dülmen, Gewerbestraße, Münsterstraße, Hüttenweg, Weseler Straße / Taschendiebstahl

Polizei Coesfeld

Mindestens viermal waren Taschendiebe in den letzten Tagen in Dülmen wieder erfolgreich. Auch in anderen Städten im Kreis kommt es wieder vermehrt zu Taschendiebstählen. Die Täter nutzen die Leichtsinnigkeit der Menschen aus - gerade in unserem eher ländlichen Bereich. Bald werden Sie wieder auf Weihnachtsmärkten und Co aktiv sein. Geldbörsen, die sich in einer Tasche um den Arm oder gar am Einkaufswagen gehangen befinden oder auch in einem auf dem Rücken getragenen Rucksack, sind leichte Beute. Die Täter gehen gezielt vor und lenken wenn nötig gekonnt ab. Meist bemerken die Opfer den Diebstahl erst, wenn Sie an der Kasse bezahlen wollen oder wann auch immer sie ihre Geldbörse das nächste Mal benötigen.

Deshalb hier noch mal ein paar Hinweise:

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper!

- Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen.

- Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab.

- Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werde! Diebe sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken.

- Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab.

- Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den Notruf die Polizei zu verständigen.

- Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an.

