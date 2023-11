Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, L555/ Auto prallt gegen Baum

Coesfeld (ots)

Ein Auto mit zwei Insassen ist an Allerheiligen (01.11.23) mit einem Baum an der L555 bei Osterwick kollidiert. Gegen 11.50 Uhr waren der 40-jährige Autofahrer und sein 28-jähriger Mitfahrer auf der Landstraße in Richtung Coesfeld unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet der Fahrer im Bereich der Einmündung Elsen in einer leichten Linkskurve nach rechts in die Bankette. Daraufhin kam das Auto zurück auf die Fahrbahn und stieß im Anschluss gegen den Baum. Aufgrund der verformten Karosserie wurden beide Männer eingeklemmt. Die Feuerwehren Osterwick und Darfeld befreiten diese. Der 40-jährige Fahrer kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Bei ihm wurde Alkoholgeruch im Atem festgestellt. Der schwer verletzte Mitfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die L555 war bis circa 17 Uhr gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Steinfurt war eingesetzt, um Spuren zu sichern.

