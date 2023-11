Coesfeld (ots) - In einem Keller eines Mehrfamilienhauses auf dem Dernekämper Höhenweg brachen bislang unbekannte Täter am 30.10.2023, in der Zeit von 05.30 Uhr bis 15.10 Uhr, in mehrere Kellerräume ein. Zum Diebesgut kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

