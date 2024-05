POL-PPWP: Dacia Duster zerkratzt

Kaiserslautern (ots) - Am späten Sonntagabend sind sich in der Richard-Wagner-Straße zwei junge Männer aus noch unbekannten Gründen in die Haare geraten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen schlugen und verletzten sich die beiden 21 und 24 Jahre alten Beteiligten gegenseitig. Zu den Abläufen liegen unterschiedliche Schilderungen vor. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die das Gerangel gegen 22.20 Uhr in Höhe des ...

