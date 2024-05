Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto durch Feuerwerk beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am späten Samstagabend in der Posener Straße ein Feuerwerk abgebrannt. Dabei wurde ein VW Golf am Heck beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen 23.20 und 23.30 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

