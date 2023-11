Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (561/2023) Auf den Bundesstraßen 27 und 243 - Zwei Falschfahrer beschäftigen Polizei in Göttingen und Herzberg

Göttingen (ots)

Göttingen, Bundesstraße 27, Samstag, 11. November 2023, gegen 18.55 Uhr Herzberg, B 243, Montag, 13. November 2023, 00.05 Uhr

GÖTTINGEN/HERZBERG (jk) - Zwei Geisterfahrer haben am Samstag und Montagnacht (11.11./13.11.23) die Polizei in Göttingen und Herzberg (Landkreis Göttingen) beschäftigt.

Auf der B 27 bei Göttingen meldeten Verkehrsteilnehmende am Samstag (11.11.23) gegen 18.55 Uhr einen Mini Pick-Up, der auf der falschen Fahrbahnseite in Richtung A 7 unterwegs sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Funkstreifen das Fahrzeug entdecken und den Fahrer letztlich nach mehreren zunächst fehlgeschlagenen Versuchen zum Anhalten veranlassen. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung mit leichtem Sachschaden an einem der Einsatzwagen. Der 73 Jahre alte Pick-Up- Fahrer aus dem Landkreis Northeim und seine 61-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ebenfalls angerordnet wurde die Sicherstellung seines Führerscheines. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Fehlverhaltens dauern an. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die B 27 in beide Richtungen vorübergehend gesperrt werden.

Auf der B 243 war in der Nacht zu Montag (13.11.23) ein 78 Jahre alter Autofahrer aus Thüringen von Herzberg in Richtung Osterode ebenfalls als Geisterfahrer unterwegs. Die alarmierte Polizei konnte den Mann kurz vor der Abfahrt Windhausen/Bad Grund auf dem Überholfahrstreifen der Gegenfahrbahn stoppen. Bei der anschließenden Überprüfung machte der Senior auf die Beamten einen verwirrten Eindruck. Der Führerschein des 78-Jährigen wurde beschlagnahmt.

