Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (560/2023) Unter Alkoholeinfluss ungebremst auf LKW-Anhänger - Autofahrerin bei Unfall auf A 7 bei Northeim leicht verletzt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, Höhe Anschlussstelle Northeim-Nord Montag, 13. November 203, gegen 23.30 Uhr

NORTHEIM (jk) - Mutmaßlich ungebremst ist eine Autofahrerin aus dem Kreis Höxter (Nordrhein-Westfalen) am späten Montagabend (13.11.23) gegen 23.30 Uhr auf der A 7 bei Northeim auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren. Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt, an dem Anhänger des LKW und ihrem Wagen entstand erheblicher Schaden in Höhe von geschätzt etwa 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Göttinger Autobahnpolizei Alkoholgeruch in der Atemluft der Autofahrerin fest. Ein erster Test am mobilen Alkomaten ergab einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille. Der 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Northeim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell