Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlene Gegenstände gefunden - Besitzer gesucht

Kaiserslautern (ots)

Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen in der Weberstraße. Dort kontrollierten sie zwei Männer. Bei der Durchsuchung kam so einiges zum Vorschein: Der 41-Jährige hatte in seinem Rucksack neben typischem Einbruchwerkzeug einen Ford-Autoschlüssel und eine Tüte mit Betäubungsmitteln bei sich. Sein 46-jähriger Begleiter hatte eine fremde Gesundheitskarte und ein hochwertiges Parfum der Marke "Hugo" in den Taschen. Da die beiden bei der Polizei schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen sind, geht sie davon aus, dass die aufgefundenen Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen wurden. Wer vermisst einen Ford-Autoschlüssel oder das Parfum? Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

