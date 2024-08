Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch eine psychisch auffällige Person

Hildesheim (ots)

Hildesheim (blk) - Am 10.08.2024 gegen 11:30 Uhr wurde der Polizei Hildesheim eine Bedrohung durch eine weibliche Person in der Greifswalder Straße in Hildesheim gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schloss sich die Person in ihrer Wohnung ein. Beim Ansprechen der Personen und dem Versuch diese verbal zu beruhigen wurden die Einsatzkräfte ebenfalls mit dem Tode bedroht. Nach Hinzuziehung von Rettungskräften wurde die Wohnungstür durch Polizeikräfte gewaltsam geöffnet, die Person in ihrer Wohnung angetroffen und in Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme leistet die Person Widerstand durch Entreißen der Arme aus den Griffen der Polizeikräfte sowie Treten in deren Richtung. Im Anschluss wurde die Person mit einem RTW einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen des Einsatzes, an dem auch die Berufsfeuerwehr Hildesheim sowie der Rettungsdienst beteiligt waren, wurden weder die Person noch Einsatzkräfte verletzt.

