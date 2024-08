POL-HI: Betrüger versuchen ältere Frau aus der Gemeinde Sibbesse hereinzulegen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Unter Vorwänden erschlichen sich Trickdiebe gestern Nachmittag (08.08.2024) Zugang in zwei Wohnungen von Senioren im Bockfeld und in Ochtersum. In einem Fall erbeuteten die Täter eine dreistellige Geldsumme. In einem weiteren Fall scheiterten sie an einer hartnäckigen Seniorin. Bei der dritten Tat verhinderten Angehörige eines Seniorenpaars vermutlich Schlimmeres. Nach ersten ...

mehr