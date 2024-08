Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdiebe schlagen in Hildesheim mehrfach zu

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unter Vorwänden erschlichen sich Trickdiebe gestern Nachmittag (08.08.2024) Zugang in zwei Wohnungen von Senioren im Bockfeld und in Ochtersum. In einem Fall erbeuteten die Täter eine dreistellige Geldsumme. In einem weiteren Fall scheiterten sie an einer hartnäckigen Seniorin. Bei der dritten Tat verhinderten Angehörige eines Seniorenpaars vermutlich Schlimmeres.

Nach ersten Erkenntnissen klingelte eine unbekannte Frau gegen 15:40 Uhr an der Tür einer betagten Bewohnerin der Hammersteinstraße und gab vor, Pflegekraft zu sein. Anschließend soll sich die Unbekannte in die Wohnung gezwängt und die ältere Dame in ein Gespräch verwickelt haben. Nachdem die Frau weg war, bemerkte die Bewohnerin das Fehlen eines mittleren dreistelligen Geldbetrages.

Mutmaßlich die gleiche Frau soll versucht haben, auch in die Wohnung einer älteren Frau in der Nachbarschaft zu kommen. Die Bewohnerin verwehrte ihr allerdings den Zutritt. Zudem fiel der Seniorin auf, dass die Fremde offenbar in Begleitung eines Mannes unterwegs war.

Nicht einmal eine Stunde später erhielt die Polizei Kenntnis von einem ähnlich gelagerten Fall, zu dem es in einem Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße gekommen war. Dort hatte ein hochbetagtes Paar ebenfalls unerwarteten Besuch von einer Frau erhalten. Der Bewohner ging aufgrund der weißen Kleidung der Frau irrtümlicherweise davon aus, dass die Fremde vom Pflegdienst war und ließ sie herein. Kurz darauf betraten zwei Angehörige der Senioren die Wohnung. Erst in diesem Moment fiel auf, dass sich auch noch fremder Mann in den Wohnräumen aufgehalten hatte. Das Pärchen verließ die Wohnung fluchtartig und fuhr anschließend in einem nicht näher bekannten Auto davon.

Aufgrund vorliegender Beschreibungen handelte es sich in beiden Fällen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein und dieselben Täter.

Die Frau ist demnach ca. 35-40 Jahre alt, um die 160 cm groß und schlank. Sie soll dunkle Haare mit blonden Strähnen haben, die sie zu einem Dutt zusammengebunden hatte. Ihre Kleidung war weiß und sie trug eine FFP2-Maske.

Der Mann soll ebenfalls ca. 35-40 Jahre alt sein. Er wurde als etwa 190 cm groß und dick beschrieben. Zudem soll er schwarze Haare mit einer Stirnglatze und einen Vollbart haben. Auch er soll weiß gekleidet gewesen sein.

Zeugenhinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug, welches das Paar offensichtlich nutzte, werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell