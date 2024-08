POL-HI: Elze - Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Groß Förste, B6 (al) Ein Sarstedter fährt am 08.08.24 gegen 11:40 Uhr mit seinem Smart Fortwo von Hildesheim kommend auf der B6 Richtung Hannover. In der Ortschaft Groß Förste fällt ihm eine Rauchwolke aus dem Bereich des Motors auf, die unmittelbar in Flammen umgeschlagen sei. Er bringt den Pkw kurz hinter der Ortschaft zum Stehen und sich in Sicherheit. Die hinzugerufene Feuerwehr kann den in ...

