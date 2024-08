Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unterschlagung eines Laptops am Elzer Bahnhof

Hildesheim (ots)

Am Donnerstag, den 08.08.2024, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr, ist es am Bahnhof in Elze zu einer Unterschlagung einer schwarzen Laptoptasche samt Laptop gekommen. Dabei soll sich ein zunächst unbekannter Täter zuerst neben die Laptoptasche der Geschädigten gesetzt haben und sie anschließend mitgenommen haben. Der Laptop soll einen Wert von 300EUR haben. Die Unterschlagung soll an Gleis 2 geschehen sein.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu dieser Unfallflucht sich unter der Telefonnummer 05068/9338-0 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell