POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht!

Alfeld (weh) - Am So., den 21.07.2024, um 01:20 Uhr wurden in Alfeld ein Jugendlicher und ein Heranwachsender gefasst, die im Verdacht stehen, am Alfelder Bahnhof zwei Fahrräder entwendet zu haben. Wem die Fahrräder gehören, steht nicht fest. Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu den beiden Fahrrädern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Alfeld (Leine) unter der Telefonnummer: 05181/8073-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell