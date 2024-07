Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Zähringen: Einbrecher entwenden Tresor - Zeugen gesucht

Stadtkreis Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangen in der Nacht von Donnerstag, 04.07.24, auf Freitag, 05.07.24, gewaltsam in ein Firmengebäude in der Mitscherlichstraße in Freiburg und entwendeten dort einen Tresor.

Der genaue Tathergang sowie der Inhalt des Tresors sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungenen gemacht haben.

