POL-FR: Zell im Wiesental/ Gresgen: Brennender Gasgrill zerstört Gartenmöbel und Markise

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 04.07.2024, gegen 12:30 Uhr, ist auf der L 132 zwischen Kandern und Sitzenkirch ein Jugendlicher mit einem Leichtkraftrad schwer verunglückt. Der 16-jährige war auf der nassen Straße in einer Kurve gestürzt. Mitsamt dem 125er Motorrad rutschte er in eine Leitplanke. Er zog sich ...

