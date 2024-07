POL-FR: Steinen: Anhänger verliert Ladung - starke Fahrbahnverschmutzungen durch Feuerwehr beseitigt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 04.07.2024, zwischen 08:00 Uhr und 13:20 Uhr, ist der Außenspiegel an einem in der Tumringer Straße in Lörrach geparkten Opel Combo abgefahren worden. Der Verursacher flüchtete. An der Unfallstelle blieben auch die Teile eines zweiten Spiegels zurück, der vom Verursacherfahrzeug stammt. Demzufolge dürfte es bei diesem um einen BMW ...

mehr