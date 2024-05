Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Innstraße, Neuwied

Neuwied (ots)

Am 14.05.24 meldete ein Zeuge einen festgestellten Schaden an seinem PKW. Diesen habe er am 13.05.24 gegen 21:40 Uhr ordnungsgemäß in der Innstraße 4, 56567 Neuwied, rechtsseitig der Fahrbahn abgestellt. Am Folgetag (14.05.24) gegen 15:00 Uhr bemerkte der Halter eine erhebliche Beschädigung links an der Stoßstange seines PKW. Der genaue Unfallhergang ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

