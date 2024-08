Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Nach Auffahrunfall bei Hamminkeln - Verursacher flüchtet zu Fuß - Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Verdächtiger offensichtlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Düsseldorf (ots)

Freitag, 2. August 2024, 02:03 Uhr

Nach einem Auffahrunfall in der Nacht zu heute auf der A 3 bei Hamminkeln in Fahrtrichtung Köln flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß von der Örtlichkeit. Der Mann war zuvor mit einem Pkw auf einen Sattelauflieger aufgefahren und war in der Folge mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Es besteht der Verdacht, dass der Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an.

Nach jetzigem Stand fuhr ein Mann mit einem Mitsubishi in Höhe des Parkplatzes Wittenhorst aus bislang unbekannter Ursache auf das Heck des Sattelaufliegers eines 63-jährigen Lippstädters auf. Aufgrund des Aufpralls kam der Pkw nach rechts ab, schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Unfallverursacher stieg aus seinem Pkw aus und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Zeugenaussagen und weiteren Ermittlungen zufolge war er alkoholisiert und hat keinen Führerschein. Eine behördenübergreifende Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamtinnen und Beamten stellten den Mitsubishi sicher. Die Ermittlungen dauern an.

