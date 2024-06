Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Gewerbeobjekt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag (17:15 Uhr) auf Mittwoch (06:15 Uhr) geriet ein Gewerbeobjekt in Georgsmarienhütte in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in der Bielefelder Straße und durchwühlten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten Sie unerkannt vom Tatort. Ob sie Beute gemacht haben, ist Stand der Ermittlungen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05401/83160

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell