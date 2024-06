Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unerlaubter Umgang mit Abfällen - Polizei sucht Zeugen (Foto)

Osnabrück (ots)

In den vergangenen Wochen wurden auf einer Grünfläche am Heideweg, Ecke Seilerweg wiederholt Baumischabfälle entsorgt. Die Abfallfraktion ist durchsetzt mit künstlichen Mineralfasern (Glaswolle), natürlichen Mineralfasern (Asbestzementprodukte) und PAK-haltigen Baustoffen (Teerpappe). Hierbei handelt es sich um gefährliche Abfälle, die Mensch, Tier und Umwelt schädigen können. Die Entsorgung fand aller Wahrscheinlichkeit in mehreren Etappen statt. Als Tatfahrzeug kommen ein Kleintransporter und/oder KFZ-Anhänger in Betracht. Die Abfälle dürften aus aktuellen Renovierungsarbeiten stammen; das Volumen umfasst zwischen 20 und 25 m³. Aufgrund dieser widerrechtlichen Ablagerung wurde seitens der Ermittlungsgruppe Umwelt der Polizeiinspektion Osnabrück ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Die Untere Abfallbehörde der Stadt Osnabrück wurde zum Zweck der ordnungsgemäßen Beseitigung über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Sollten seitens der Bevölkerung diesbezüglich Feststellungen getroffen worden sein, die Rückschlüsse auf den Verursacher zulassen, wird um sachdienliche Hinweise gebeten.

Tel.: 0541/327-3319, -3317 oder -3318

