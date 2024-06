POL-OS: Osnabrück: Alle drei Minuten Verstoß gegen Überholverbot - Polizei Osnabrück zieht nach Kontrolltag Bilanz

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Osnabrück zu einem Raub. Um Mitternacht griffen drei Unbekannte das 27-jährige männliche Opfer in der Iburger Straße auf Höhe der Hausnummer 94 an. Die Täter entrissen dem Osnabrücker sein Handy und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Opfer wird im Anschluss mit einem Rettungswagen leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die ...

