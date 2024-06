Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht auf Parkplatz

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Bramsche zu einer Unfallflucht. Zwischen Mittwoch (17:30 Uhr) und 08:30 Uhr am Folgetag beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Straße Im alten Dorf einen blauen VW Golf und floh im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder Unfallhergang machen können, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05461/94530.

