Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede/Dröper: Volltrunkener VW-Fahrer ohne Führerschein verursachte mehrere Unfälle

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich im Bereich Oesede-Süd eine folgenschwere Trunkenheitsfahrt. Gegen 19.45 Uhr setzte sich ein 69-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte stark alkoholisiert hinter das Steuer seines VW Touran. Bereits kurz nach Fahrtbeginn beschädigte er ein in der Waldstraße geparktes Auto und prallte wenig später in der Straße Am Musenberg gegen einen Baum. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurde ein Atemalkoholwert von über 2,6 Promille festgestellt. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, da ihm das Führen eines Fahrzeugs auch im nüchternen Zustand verboten war. Der beschädigte VW wurde abgeschleppt und eine Blutprobe angeordnet. Die Polizei ermittelt nun wegen zahlreicher Verkehrsdelikte.

