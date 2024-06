Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in PKW - Tat gefilmt - Täter festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in Osnabrück zu einem Diebstahl aus einem PKW. Um ca. halb sechs geriet in der Natruper Straße ein grauer Toyota aus Vechta in den Fokus des Täters. Mit einem Stein schlug er die Scheibe des Autos ein und klaute die darin liegende Gegenstände. Ein Zeuge filmt die Tat und meldet den Diebstahl per Notruf der Polizei. Aufgrund der guten Qualität des Videos lag den Beamten eine umfangreiche Personenbeschreibung vor, die in der Berghoffstraße zur Ergreifung des Täters führte. Auch das Diebesgut konnte beschlagnahmt werden. Im Anschluss wurde der 22-jährige zwecks Folgemaßnahmen zur Polizeidienststelle gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell