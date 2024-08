Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Versuchter Raub im Geschäft - Täter schlagen und treten - Festnahmen - Ermittlungen und Fahndung dauern an

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 1. August 2024, 19:30 Uhr

Nach einem versuchten Raub gestern Abend in einem Geschäft in der Düsseldorfer Altstadt nahmen Beamte der Polizeiinspektion Mitte vor Ort zwei Tatverdächtige fest. Ein unbekannter Mittäter konnte flüchten. Wegen fehlender Haftgründe wurden die beiden 29 und 31 Jahre alten Rumänen heute nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

Zur Tatzeit hielten sich die drei Männer in dem Geschäft an der Mühlenstraße auf und steckten Kleidung ein. Als der Geschäftsinhaber und ein Angestellter darauf aufmerksam wurden, entstand ein Gerangel, bei dem die Täter auf die Geschädigten einschlugen und traten. Weiterhin versuchte einer der Täter dem Geschäftsinhaber die Uhr vom Handgelenk zu reißen. Dabei fiel die Uhr zu Boden und die Männer flüchteten aus dem Geschäft. Während einer der Tatverdächtigen flüchtete, konnten die beiden 29 und 31 alten Beschuldigen festgehalten werden. Die Polizei war in minutenschnelle vor Ort und nahm die Personen fest. Sie sind bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten und wurden heute Vormittag nach Vernehmung entlassen.

