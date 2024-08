Polizei Düsseldorf

POL-D: Kalkum - Danziger Straße/B 8n - Fahrzeugbrand nach Auffahrunfall - Straße für mehrere Stunden voll gesperrt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 31. Juli 2024, 15:17 Uhr

In Folge eines Auffahrunfalls auf der B 8n zwischen Kaiserswerth und Kalkum brannte ein Pkw vollständig aus. Die Polizei richtete eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Duisburg ein. Erst am Abend wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben.

Bei dichtem Verkehr konnte ein 61-jähriger Mann aus Dinslaken nicht mehr rechtzeitig bremsen, und prallte auf ein vor ihm stehendes Pkw-Anhänger-Gespann eines Niederländers auf. Unmittelbar nach dem Aufprall bemerkte der 61-Jährige, dass sich Rauch im Motorraum entwickelte. Wenige Zeit später stand sein VW in Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Dinslakener kam leicht verletzt in ein Düsseldorfer Krankenhaus. Der 49-jährige Niederländer blieb unverletzt.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die B 8n zwischen Kaiserswerth und Kalkum. Ankommende Fahrzeuge wurden über die Niederrheinstraße abgeleitet. Gegen 19:00 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

