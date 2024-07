Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Drei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen festgenommen - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Samstag, 27.Juli 2024, 16:18 Uhr

Drei Frauen im Alter von 29, 32 und 41 Jahren wurden vergangenen Samstag auf frischer Tat beim Versuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Mörsenbroicher Weg einzubrechen von Einsatzkräften der Polizeiwache Mörsenbroich festgenommen. Ein Haftrichter erließ mittlerweile gegen alle drei einen Untersuchungshaftbefehl. Den ersten Ermittlungen zufolge versuchten die zum Teil aus Rumänien stammenden Tatverdächtigen die Wohnungstür der 65-Jährigen Melderin mit einem Einbruchswerkzeug (sogenannter "Flipper") zu öffnen, während diese sich noch in der Wohnung befand. Dabei hielten die Täterinnen den Türspion verdeckt. Die drei mutmaßlichen Einbrecherinnen gingen dabei offenkundig arbeitsteilig vor. Die Melderin verständigte sofort über den Notruf die Polizei. Wenige Minuten später konnte die Wohnungsinhaberin die Festnahme der Tatverdächtigen im Hausflur durch Einsatzkräfte der Wache Mörsenbroich beobachten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Trios wurde Bargeld und diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden. Eine Tatverdächtige trug mehrere hundert Euro eingewickelt in einer Socke in ihrem BH. Die drei tatverdächtigen Frauen kamen nach der Vorführung bei einem Haftrichter in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

