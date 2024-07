POL-D: Pempelfort - Zwei Drogendealer aus dem Verkehr gezogen - Wohnungsdurchsuchung - Betäubungsmittel, Messer und Bargeld sichergestellt - Festnahme

Düsseldorf (ots) - Immer wieder treten Betrugsfälle in Form von falschen Wohnungsvermietungen auf. Die Polizei möchte Bürgerinnen und Bürger erneut vor der Masche warnen. Die unbekannten Täter mieten Wohnungen an und bieten sie anschließend per E-Mail Wohnungssuchenden in Form eines Exposés an. Über eine professionell fingierte Website können Interessenten ...

